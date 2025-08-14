Le gouvernement japonais appelle tous les citoyens à observer une minute de silence le 15 août à 12 h 00

Actualités

Le Secrétaire général du cabinet Hayashi Yoshimasa a émis un communiqué jeudi demandant à tous les citoyens du pays d’observer une minute de silence vendredi 15 août à 12 h 00, au moment où le gouvernement organise une cérémonie rendant hommage aux morts de la Seconde Guerre mondiale.

Le Japon avait annoncé sa capitulation à travers un message de l’empereur Hirohito à la radio le 15 août 1945 à 12 h 00, il y a 80 ans, signant la fin du conflit.

Hayashi a souligné que l’objectif de la cérémonie était de « réfléchir aux précieux sacrifices consentis pendant la guerre et de renouveler notre engagement en faveur de l’instauration d’une paix durable ».



Hayashi Yoshimasa

