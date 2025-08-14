Expo universelle d’Osaka : une panne électrique dans le métro oblige des visiteurs à passer la nuit sur place

Actualités

La seule ligne ferroviaire desservant le site de l’Exposition universelle 2025 a été temporairement suspendue mercredi soir en raison d’une panne de courant, obligeant de nombreux visiteurs à passer la nuit sur place.

Selon les organisateurs de l’événement, environ 30 000 personnes se trouvaient autour du site lorsque l’incident électrique s’est produit.

Les pompiers municipaux ont déclaré que 36 personnes avaient été transportées à l’hôpital pour des problèmes de santé, notamment des coups de chaleur, mais que tous les cas étaient bénins.

Selon l’opérateur Osaka Metro Co., sa ligne Chûô a été complètement interrompue vers 21 h 30. Elle a repris son service entre la station Yumeshima, la plus proche du site de l’Expo, et la station Cosmosquare, la station suivante, vers 22 h 10, mais le nombre conséquent de personnes amassées autour des stations en ont empêché plusieurs de rentrer chez eux.

La panne de courant avait touché un rail qui alimente les wagons en électricité, probablement en raison d’un court-circuit causé par de la poudre de fer ou de l’humidité adhérant à une feuille qui recouvre les joints du rail.

