L’illustre maître de thé Sen Genshitsu est décédé à 102 ans

Sen Genshitsu, un illustre maître de thé, est décédé jeudi à l’âge de 102 ans.

Originaire de Kyoto, il s’engage dans la marine en 1943 et se porte volontaire pour devenir un kamikaze. Mais la guerre prend fin avant qu’il ne puisse participer à une mission.

Après avoir obtenu son diplôme de l’Université Doshisha, il poursuit ses études à l’université de Hawaï, puis obtient un doctorat à la Chung-Ang University, à Séoul.

En 1964, succédant à son père, il devient grand maître de l’école de cérémonie du thé Urasenke. Il reçoit l’Ordre de la Culture japonais en 1997 pour ses efforts visant à approfondir et à moderniser la cérémonie traditionnelle du thé.

Il transmet le titre de grand maître à son fils en 2002, et se consacre à la promotion de la culture japonaise à l’étranger en organisant des cours de cérémonie du thé dans des universités du monde entier. Il met également cette tradition au service d’un message pour la paix dans le monde, commémorant les victimes de la guerre tout en défendant la philosophie de « la paix à travers une tasse de thé ».

Sen Genshitsu entretenait des relations étroites avec l’ancien président sud-coréen Kim Dae-jung et la leader démocratique birmane Aung San Suu Kyi (photo ci-dessous), et il avait accueilli le prince William d’Angleterre avec du thé lors de son voyage au Japon.

