Mc Donald’s au Japon limite l’achat de ses menus Happy Meal proposés avec des jouets Pokémon

McDonald’s Co. au Japon a annoncé que, du vendredi au dimanche, il limiterait à trois par groupe l’achat de son menu Happy Meal (appelé Happy Set au Japon) en édition limitée avec des jouets Pokémon.

La chaîne n’acceptera pas les commandes de quatre Happy Set ou plus. Cette mesure fait suite à une série de cas où des personnes ont acheté ces menus dans le but de revendre les jouets et les cartes qu’ils contiennent.

Ce vendredi 15 août, McDonald’s a lancé la deuxième édition du Happy Set avec des cadeaux inspirés du célèbre jeu.

Lors de la première édition, vendue au début du mois, la limite était de cinq Happy Set par personne. Mais l’augmentation des commandes destinées à la revente et les cas de gaspillage alimentaire ont conduit l’entreprise à renforcer les restrictions.

