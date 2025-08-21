Un Japonais suspecté d’avoir commandité le meurtre de deux autres Japonais aux Philippines

Actualités

Selon la police philippine, un Japonais est fortement soupçonné d’avoir commandité le meurtre de deux autres Japonais à Manille la semaine dernière pour des problèmes d’ordre financier.

Le suspect résidant au Japon aurait engagé deux Philippins, qui ont été arrêtés lundi.

Ces derniers avaient reçu une récompense de 9 millions de pesos philippins, soit environ 23 millions de yens (135 000 euros), avec un acompte de 10 000 pesos.

Les crimes auraient été commis par Albert Manabat, 50 ans. Son frère Abel Manabat, un guide touristique de 62 ans, a également été appréhendé. Il avait servi de chauffeur au suspect lors d’un récent voyage aux Philippines, où celui-ci lui avait demandé de tuer les deux hommes.



Les deux frères détenus à Manille, le 19 août

