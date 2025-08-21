Entente avec Bill Gates : le Japon donnera 550 millions de dollars à « Gavi, l’Alliance du Vaccin »

Actualités

Le Premier ministre Ishiba Shigeru a fait savoir à Bill Gates que le Japon donnera 550 millions de dollars à l’organisation « Gavi, l’Alliance du Vaccin », qui mène une campagne d’immunisation à grande échelle dans les pays en développement.

Le dirigeant japonais s’est entretenu mardi avec le fondateur de Microsoft et président la Fondation Gates au sein de sa résidence ministérielle de Tokyo, et lui a présenté son plan. La somme sera versée sur cinq ans.

Bill Gates l’a remercié et a réaffirmé son engagement à renforcer sa coopération avec le pays.

Gavi a été lancée en 2000 à travers un partenariat entre plusieurs institutions publiques, comme l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’UNICEF, et privées, comme la Fondation Gates.



Le 19 août à Tokyo

