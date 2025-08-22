Le Japon présente Poketomo, un mini-robot qui converse avec son propriétaire grâce à l’IA

Actualités

Sharp a annoncé mercredi avoir développé un robot de la taille de la paume d’une main équipé d’une intelligence artificielle capable de parler.

Baptisé « Poketomo », il est conçu pour tenir dans la poche. Il mesure 12 centimètres et pèse 200 grammes. Son apparence s’inspire de celle d’un suricate.

Grâce à sa caméra intégrée, il enregistre les lieux qu’il a vus avec l’utilisateur et conserve automatiquement un historique, ce qui lui permet de discuter de souvenirs passés en se basant sur des discussions précédentes.

Poketomo comprendra davantage son propriétaire au fur et à mesure qu’ils passeront du temps ensemble. Il peut également offrir des mots de soutien et d’encouragement tout en ayant une gestuelle adaptée. Il sera aussi possible d’interagir avec le robot par texte à l’aide d’une application pour smartphone.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]