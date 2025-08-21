L’humoriste Matsumoto Hitoshi, impliqué dans un scandale sexuel, pourrait revenir sur scène

Actualités

Yoshimoto Kôgyô, la plus grande entreprise de divertissement comique au Japon, a annoncé mercredi le lancement prochain d’un nouveau service de streaming payant proposant des contenus du duo d’humoristes Downtown, ce qui pourrait marquer le retour de Matsumoto Hitoshi dans le monde du spectacle après une suspension de carrière à la suite d’un scandale de mœurs.

Le comédien de 61 ans partageait la scène avec Hamada Masatoshi (62 ans) depuis 1982. Ils ont animé un nombre considérable d’émissions ensemble.

Matsumoto a mis ses activités en pause en janvier 2024 après que deux femmes l’avaient accusé d’agression sexuelle pendant des soirées privées en 2015, une affaire qui avait été rapportée par l’hebdomadaire Shûkan Bunshun. Il avait poursuivi l’éditeur du magazine en dommages-intérêts et en rectification de l’article, mais avait finalement abandonné les poursuites en novembre dernier.

Le service de streaming sera lancé le 1er novembre.

