TICAD 9 : le Japon va former des experts en IA pour aider au développement de l’Afrique

Le Japon s’efforcera de former des experts en intelligence artificielle afin d’aider les pays africains à atteindre la croissance économique et à résoudre leurs problèmes sociaux, a déclaré jeudi le Premier ministre Ishiba Shigeru lors de la neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9).

« Le développement des ressources humaines dans de nouveaux domaines tels que les industries liées au numérique, y compris l’IA, et les industries créatives sera l’un des fondements de l’accélération de la croissance future », a déclaré le dirigeant japonais lors d’une session de dialogue public-privé organisée dans le cadre de cette conférence qui se tient pendant trois jours jusqu’à vendredi soir à Yokohama.

« Le Japon aidera l’Afrique à diversifier son économie » en formant 300 000 travailleurs à travers le continent au cours des trois prochaines années, a-t-il ajouté.

Le gouvernement japonais vise à former 30 000 experts en IA dans le cadre du programme « Japan Africa Co-Creation for Industry », mis en place par le ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie afin de renforcer la coopération entre les entreprises japonaises et les start-ups africaines.

Le Japon collaborera également avec les universités locales et le Programme des Nations unies pour le développement afin d’aider les experts en IA formés à créer leur propre entreprise ou à trouver un emploi.

L’ancien Premier ministre Kishida Fumio, président par intérim de la conférence, a quant à lui appelé le secteur privé japonais à accroître ses investissements en Afrique.

« Il est plus important que jamais de tirer parti de l’énergie du secteur privé pour le développement durable de l’Afrique, dans un contexte de demande croissante de financement pour relever les défis sociaux et économiques », a-t-il souligné.

Ce dernier a également expliqué les projets du Japon visant à offrir une aide au développement axée sur les solutions par l’intermédiaire de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA).



