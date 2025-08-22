Le Japon et la Corée du Sud prévoient de prolonger d’un an le visa vacances-travail

Actualités

Le Japon et la Corée du Sud prévoient d’autoriser leurs jeunes citoyens à obtenir deux fois un visa vacances-travail, au lieu d’une seule fois actuellement, ont déclaré jeudi des responsables du gouvernement japonais.

Le Premier ministre Ishiba Shigeru et le président Lee Jae-myung devraient s’entendre sur cette question lors d’un sommet qui se tiendra samedi à Tokyo.

Les deux pays souhaitent développer les échanges de personnes afin d’approfondir leur compréhension mutuelle, alors que cette année marque le 60e anniversaire de la normalisation de leurs relations diplomatiques.

Le programme de vacances-travail entre le Japon et la Corée du Sud a été lancé en 1999, permettant aux personnes âgées de 18 à 25 ans de séjourner dans le pays de l’autre pendant un an maximum.

Le Japon a délivré 21 963 visas vacances-travail en 2024, dont 7 444, soit le plus grand nombre, ont été accordés à des Sud-Coréens, selon le ministère japonais des Affaires étrangères.

L’entretien entre les deux dirigeants le 17 juin dernier au Canada

