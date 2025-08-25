Le gouvernement va exploiter davantage la terre décontaminée après l’accident nucléaire de Fukushima

Actualités

L’exécutif a fait savoir qu’il exploitera davantage la terre issue des travaux de décontamination radioactive menés après l’accident nucléaire de Fukushima. Elle sera employée sur le terrain des installations gouvernementales à partir du mois prochain.

Une partie de cette terre servira par exemple à aménager les parterres de fleurs des locaux du ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie et d’autres agences gouvernementales centrales à Tokyo. Une réutilisation dans les antennes régionales de ces agences, en dehors de la capitale, est également envisagée.

Ces mesures visent à sensibiliser le public à la sécurité de ces terres et à encourager leur utilisation à plus grande échelle, notamment dans le cadre de projets de travaux publics, ont déclaré des responsables gouvernementaux.

En juillet, la terre décontaminée a été réutilisée au bureau du Premier ministre à Tokyo pour servir de base à la plantation d’arbres (voir photo ci-dessous).

Par ailleurs, le gouvernement entamera vers 2030 le processus de sélection d’un site d’élimination définitive pour les terres restantes.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]