Un nombre de record de SFTS : le Japon alerte sur les piqûres de tiques

Cette année, le nombre de personnes au Japon diagnostiquées comme souffrant de fièvre sévère avec thrombocytopénie (SFTS), une maladie virale transmise par les tiques, a atteint un record de 135 au 10 août, selon les données de l’Institut japonais pour la sécurité sanitaire.

Le chiffre le plus élevé jusqu’alors était de 134 cas en 2023. Comme celui-ci devrait encore augmenter au cours de l’année, le ministère de la Santé appelle à la prudence car les cas graves de SFTS peuvent être mortels .

Selon le ministère, cette pathologie peut également se propager à partir de chiens et de chats infectés. La première transmission interhumaine dans le pays a été confirmée l’année dernière.

En cas d’infection, la maladie peut provoquer des symptômes, notamment de la fièvre et des douleurs abdominales, après une période d’incubation de 6 à 14 jours.

