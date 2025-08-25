Une exposition sur l’histoire des pictogrammes japonais se tient à Londres

Actualités

Japan House London, dédiée à la promotion de la culture japonaise, organise une exposition mettant en lumière l’histoire, le processus de création et l’impact des pictogrammes, qui communiquent des informations à travers des images.

Les pictogrammes sont couramment utilisés dans les espaces publics tels que les gares et les aéroports, pour indiquer les issues de secours, les toilettes, les bureaux d’information, etc. Ils permettent de transmettre des informations sans recourir au langage.

Le Japon a joué un rôle majeur dans la diffusion des pictogrammes, considérés comme le prototype des emoji utilisés aujourd’hui sur les réseaux sociaux.

Lors des Jeux olympiques de Tokyo en 1964, le Japon les a officiellement adoptés comme symboles représentant les sports et les installations sportives, ouvrant ainsi la voie à leur utilisation internationale.

« Les pictogrammes font partie du quotidien de chacun, et l’influence du Japon sur le développement et la popularité de ces symboles ne peut être sous-estimée », a déclaré Simon Wright, directeur de la programmation à Japan House London.

L’exposition se tient jusqu’au 9 novembre 2025.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]