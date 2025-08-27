Deux heures par jour maximum d’utilisation du smartphone : une proposition inédite d’une ville japonaise

Actualités

Le gouvernement municipal de Toyoake, dans la préfecture d’Aichi, a présenté lundi une proposition visant à prévenir l’utilisation excessive des smartphones, en la limitant à deux heures par jour.

Le texte, qui a été soumis lors de la session ordinaire de l’assemblée municipale, demande à tous les résidents de limiter à deux heures ou moins l’utilisation quotidienne de leur téléphone pendant leur temps libre, à l’exclusion des heures d’étude ou de travail.

Pour aider les enfants de moins de 18 ans à dormir suffisamment, la ville conseille aux élèves de l’école primaire et aux plus jeunes de ne pas utiliser leur téléphone après 21 h 00, et aux enfants plus âgés, après 22 h 00. Aucune amende n’est prévue pour les personnes qui n’adoptent pas cette recommandation.

« Restreindre l’emploi du smartphone à deux heures par jour n’est qu’une ligne directrice », a déclaré le maire de Toyoake, Kôki Masafumi. « Cette proposition vise à promouvoir des mesures pour empêcher les habitants de subir les effets négatifs de l’utilisation excessive des smartphones sur leur santé et leur vie quotidienne », a-t-il ajouté.

