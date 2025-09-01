Rencontre entre Ishiba et Modi pour renforcer la coopération dans la sécurité économique

Actualités

Le Premier ministre Ishiba Shigeru et son homologue indien Narendra Modi se sont rendus samedi au nord-est du Japon dans une usine gérée par Tokyo Electron, le fabricant d’équipements pour la production semi-conducteurs. Certains de ses équipements vont être livrés à l’Inde.

Cette visite vise à montrer le partenariat entre les deux pays au reste du monde.

Lors de leur rencontre la veille, les deux dirigeants ont confirmé leur intention de renforcer la coopération en matière de sécurité économique, notamment dans les secteurs des semi-conducteurs et des minéraux critiques.

En septembre de l’année dernière, Tokyo Electron avait signé un partenariat stratégique avec Tata Electronics, qui fait partie du groupe indien Tata, afin de soutenir le développement de l’infrastructure de fabrication de puces.

Ishiba a déclaré aux journalistes que « la coopération dans le développement de l’industrie indienne des semi-conducteurs aidera également les entreprises japonaises à diversifier leurs destinations pour les exportations ». Il a exprimé l’espoir que les deux pays coopèrent dans les deux sens pour promouvoir le renforcement de la chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs et la sécurité économique.

Les deux dirigeants sont montés à bord du Shinkansen Tôhoku à la gare de Tokyo pour se rendre à Sendai. Sur le chemin de la gare d’Ômiya, ils ont observé de l’intérieur l’ALFA-X, un train d’essai Shinkansen de nouvelle génération. Le Premier ministre japonais a souligné devant les journalistes que « le fait que le M. Modi ait vu ce train est également d’une grande importance ».

