Une Sud-Coréenne a été mortellement attaquée dans une rue de Tokyo

Actualités

Une Sud-coréenne de 40 ans a été mortellement blessée au cou lundi après-midi dans une rue de Tokyo. Elle est décédée après avoir été transportée à l’hôpital.

Vers 13 h 35, la police a reçu un appel d’urgence rapportant qu’une femme baignait dans une mare de sang à quelque 500 mètres de la station Komazawa-daigaku, dans l’arrondissement de Setagaya, et qu’un homme s’était enfui des lieux du drame. Celui-ci a été vu par plusieurs témoins. Âgé d’une vingtaine ou d’une trentaine d’années, il portait une chemise noire à manches courtes et un pantalon.

Selon l’enquête, la femme s’était rendue dans un commissariat de police de la capitale tôt dans la matinée du 29 août pour se plaindre qu’elle avait eu des problèmes après avoir annoncé à son petit ami qu’elle voulait rompre. Il semble que l’homme, de nationalité coréenne et résidant en Corée, était venu au Japon pour la rencontrer.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]