Le Japon et six pays du golfe Persique s’accordent pour renforcer leur coopération

Le Japon et six pays du golfe Persique ont convenu, lors d’une réunion de leurs ministres des Affaires étrangères tenue lundi au Koweït, de renforcer leur coopération afin de stabiliser la situation au Moyen-Orient.

Le ministre japonais des Affaires étrangères Takeshi Iwaya et les participants des du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ont échangé leurs points de vue sur les affaires internationales, notamment la situation dans la bande de Gaza et le programme nucléaire iranien. Le CCG regroupe l’Arabie saoudite, Oman, les Émirats arabes unis, le Koweït, Bahreïn et le Qatar.

Iwaya a déclaré que les membres du CCG, auprès desquels le Japon s’approvisionne pour plus de 90 % de son pétrole brut, sont des partenaires importants pour la sécurité énergétique. Il a exprimé le souhait pour son pays de collaborer avec eux dans des domaines tels que les énergies propres et les technologies de pointe.

Il a été convenu que les discussions se poursuivraient en vue de conclure rapidement un accord de partenariat économique entre le Japon et le CCG pour le libre-échange.

Le ministre japonais a également tenu des réunions bilatérales avec ses homologues de certains pays du CCG, notamment le Koweït et le Qatar. Lors de ces entretiens, les hauts diplomates ont discuté de questions régionales, telles que la situation en Iran, dans la bande de Gaza et en Syrie, et ont confirmé leur engagement à maintenir une communication étroite.



Le ministre des Affaires étrangères japonais Iwaya Takeshi (deuxième depuis la droite) et ses homologues des États membres du CCG, le 1er septembre.

