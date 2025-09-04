Fukushima : le Japon salue la décision de Taïwan de lever les restrictions sur les importations alimentaires

Actualités

Le ministre de l’Agriculture Koizumi Shinjirô a salué le choix de Taïwan de lever les restrictions sur les importations alimentaires en provenance du Japon, qui était en vigueur depuis l’accident de la centrale de Fukushima Daiichi en 2011.

Cette décision constituera un « soutien important » pour la reconstruction des zones touchées par le séisme, le tsunami et la catastrophe nucléaire, a déclaré le ministre en conférence de presse mardi.

Le secrétaire général du Cabinet, Hayashi Yoshimasa, a dit lors d’une autre conférence de presse que le gouvernement japonais espérait que cela contribuerait à approfondir les relations économiques et les liens d’amitié entre les deux pays.

Koizumi et Hayashi ont demandé à la Chine et la Corée du Sud de suivre cet exemple. Pékin avait annulé une partie des restrictions aux importations en juin dernier, mais les produits de la mer provenant de la préfecture de Fukushima subissent toujours un embargo.

Actuellement, Taïwan exige des certificats d’origine pour tous les produits alimentaires nippons et des rapports de tests de radioactivité pour les produits provenant de Fukushima et des quatre préfectures voisines. Ces exigences devraient être entièrement suppirmées d’ici la fin de l’année.



Le ministre de l’Agriculture Koizumi Shinjirô

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]