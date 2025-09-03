L’Australie-Méridionale interdit les petites fioles de sauce soja en plastique fournies avec les sushis

Actualités



Les fioles de sauce soja en question

L’État d’Australie-Méridionale a interdit l’utilisation des petites fioles en plastique de sauce soja, qui sont habituellement fournies avec les sushis à emporter et les boîtes-repas bentô, dans un souci de réduire la quantité de plastique.

Ces mini-bouteilles en forme de poisson ont été ajoutées lundi à la liste des produits en plastique à usage unique, qui inclut notamment les pailles jetables.

Les autorités affirment que ces fioles de soja, qui en contiennent généralement 2 à 3 millilitres et sont souvent jetées plutôt que recyclées, contribuent à la pollution des océans et représentaient un danger pour les animaux sauvages, qui peuvent les confondre avec de la nourriture.

« Les plastiques à usage unique sont souvent employés pendant quelques secondes, mais ils restent dans notre environnement naturel pendant toute une vie », a déclaré Susan Close, ministre de l’Environnement de l’Australie-Méridionale, dans un communiqué.

