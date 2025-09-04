Toyota annonce la production de véhicules électriques en Europe

Actualités

Une filiale européenne de Toyota Motor a annoncé mercredi qu’elle allait commencer à fabriquer des véhicules électriques dans son usine de Kolin, en République tchèque, marquant ainsi la première production de VE par le constructeur automobile japonais dans l’une de ses propres usines en Europe.

Toyota espère renforcer sa gamme de véhicules électriques pour le marché européen grâce à une production locale. Le volume de production prévu n’a pas encore été révélé.

Environ 680 millions d’euros seront investis pour agrandir l’usine, qui produit actuellement par an environ 220 000 véhicules hybrides (HV) de type Yaris.

Toyota prévoit d’étendre à 14 modèles sa gamme de véhicules électriques commercialisés en Europe, y compris la marque Lexus, d’ici 2026. En 2027, les VE devraient représenter 250 000 unités, soit 20 % des ventes de véhicules neufs.

