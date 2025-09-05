Honda lance sa nouvelle Prelude, l’emblématique « voiture pour les rendez-vous amoureux »

Actualités

Honda Motor a annoncé le lancement vendredi d’un nouveau modèle de sa voiture de sport Prelude, un coupé hybride, faisant ainsi revivre ce nom emblématique pour la première fois depuis 24 ans.

Le constructeur automobile japonais vise des ventes annuelles de 3 500 unités au Japon et espère que la Prélude donnera un nouvel élan à sa stratégie hybride, convaincu que la demande pour les véhicules de ce type continuera de croître jusqu’en 2030.

Le modèle de première génération a été lancé en 1978 et la Prelude est devenue populaire comme « voiture pour les rendez-vous amoureux » à la fin des années 1980, avant que ses ventes ne prennent fin en 2001.

La nouvelle Prelude de sixième génération est équipée pour la première fois de la technologie de contrôle avancée « S+Shift » de Honda, qui ajuste le régime moteur lors des accélérations ou des freinages, tout en modifiant le bruit du moteur en fonction du régime, simulant ainsi une expérience de conduite dynamique. Le prix de vente conseillé pour le mode normal est fixé à 6 179 800 yens (environ 35 000 euros).

