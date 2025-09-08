Le Japon et l’Australie décident de renforcer leur coopération militaire face à la Chine

Actualités

Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense du Japon et de l’Australie ont convenu vendredi à Melbourne d’approfondir leur coopération en matière de défense afin de contrer la menace militaire croissante de la Chine en mer de Chine orientale et en mer de Chine méridionale.

Ils se sont également mis d’accord pour que leurs ministères renforcent les discussions sur les risques que représentent les volontés belliqueuses de la Russie et de la Corée du Nord.

L’Australie introduira un navire de guerre basé sur une version améliorée de la frégate de classe Mogami des Forces maritimes japonaises d’autodéfense, qui est un navire capable de transporter des équipements communs avec l’armée américaine.

Le Japon a quant à lui fait savoir qu’il intensifiera les rotations de ses avions de combat dans le nord de l’Australie.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]