Le prince Hisahito, le neveu de l’empereur, a accompli sa cérémonie de passage à l’âge adulte

Actualités

Le 6 septembre, le prince Hisahito, le neveu de l’empereur du Japon et deuxième dans la ligne de succession au trône, a effectué le seinen-shiki, sa cérémonie de passage à l’âge adulte. Bien qu’il ait atteint sa majorité (18 ans) en septembre de l’année dernière, l’événement a été reporté d’un an car il se préparait aux examens d’entrée à l’université.

Il s’agit de la première cérémonie de passage à l’âge adulte pour un membre masculin de la famille impériale depuis 40 ans, où il s’agissait alors de celle de son père, le prince héritier Fumihito.

Lors du « Kakan-no-Gi », le rituel principal de la cérémonie, au palais impérial de Tokyo, Hisahito s’est présenté devant ses parents et le couple impérial, et il a remplacé son couvre-chef pour mineurs par la couronne pour adultes.

Hisahito est entré en première année de sciences biologiques au département des Sciences de la Vie et de l’Environnement de l’université de Tsukuba, au nord-est de la capitale. Il entretient en effet une grande passion pour l’étude des insectes depuis l’école primaire.

