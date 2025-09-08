Mostra de Venise : « Lost Land » du Japonais Fujimoto Akio, lauréat prix Spécial Orizzonti

Actualités

Le film Lost Land, du Japonais Fujimoto Akio, a gagné le prix Spécial Orizzonti lors de la 82e édition de la Mostra de Venise.

L’œuvre est basée sur les expériences des Rohingyas, une minorité musulmane persécutée au Myanmar. Sa sortie au Japon est prévue pour le printemps prochain.

« Je vous appelle à soutenir les Rohingyas qui apparaissent dans mon film, et j’espère que leur talent sera reconnu dans le monde entier », a dit le réalisateur pendant son discours de remise du prix.

Le prix Spécial Orizzonti est souvent attribué à une œuvre appréciée pour son originalité.

Le Lion d’or, la plus prestigieuse récompense de ce festival, a été décerné à Father Mother Sister Brother de Jim Jarmusch, et le prix du Grand Jury à The Voice of Hind Rajab de la Tunisienne Kaouther Ben Hania, qui s’inspire de l’histoire vraie d’une jeune fille tuée à Gaza.



Image du film Lost Land

