Une équipe japonaise développe une protéine qui facilite l’élimination des cellules cancéreuses

Une équipe de l’Université de Kyoto a mis au point un nouveau type de protéine qui se lie aux cellules cancéreuses afin de faciliter leur élimination.

Chaque jour, plus de 10 milliards de cellules du corps humain remplissent leur rôle puis meurent, avant d’être phagocytées et éliminées par des cellules immunitaires macrophages. Lorsque les cellules inutiles s’accumulent au lieu de mourir, en raison du vieillissement et d’autres facteurs, cela entraîne divers problèmes de santé tels que le cancer et les maladies auto-immunes.

Le groupe de recherche a mis au point Crunch (pour Connector for Removal of Unwanted Cell Habitat, « connecteur pour l’élimination des cellules indésirables »), une protéine qui se lie aux cellules nocives afin de faciliter leur élimination par les macrophages.

En modifiant la structure de la protéine Crunch, celle-ci peut se fixer à différents types de cellules indésirables.

Des souris atteintes d’un cancer de la peau ou de maladies auto-immunes ont reçu une injection de protéine Crunch. L’équipe a confirmé que les cellules nocives présentaient une croissance ralentie ou une diminution de leur nombre.

Le professeur Suzuki Jun, du groupe de recherche de l’Université de Kyoto, souligne :

« Actuellement, on utilise des médicaments anticancéreux et des cellules immunitaires pour tuer les cellules cancéreuses avant de les éliminer, mais cette nouvelle technique permettra de s’en débarrasser efficacement sans avoir à les détruire, ce qui ouvrira la voie à de nouveaux traitements moins lourds. »

Le groupe prévoit de lancer des essais cliniques sur l’homme d’ici trois ans et de progresser vers une application pratique dans les années 2030.

Les résultats de leurs recherches ont été publiés le 3 septembre dans la revue scientifique internationale Nature Biomedical Engineering.



Le professeur Suzuki Jun

