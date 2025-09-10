Scandale de consommation d’alcool : la compagnie JAL risque une sanction sévère

Actualités

Le ministère des Transports prévoit d’adresser un avertissement sévère à Japan Airlines (JAL) après qu’un pilote de 64 ans a été pris dans un scandale de consommation d’alcool.

Mercredi matin, le ministère a convoqué les dirigeants de JAL afin de leur remettre un document exigeant que la compagnie soumette un rapport sur les mesures préventives prises.

Après une affaire similaire impliquant deux autres pilotes en décembre dernier, la compagnie aérienne japonaise avait fait l’objet d’une mesure administrative plus sévère, à savoir une recommandation d’amélioration de ses pratiques commerciales.

Dans le dernier scandale en date, le pilote avait bu trois bouteilles de bière dans un hôtel la veille de son vol prévu au départ d’Honolulu, à Hawaï, le 28 août, et l’avait signalé à la compagnie après avoir été contrôlé positif à l’alcool lors d’un test volontaire le jour du vol, selon JAL.

Le pilote avait enfreint à plusieurs reprises les règles internes de la compagnie interdisant la consommation d’alcool à l’hôtel avant un vol. Lors d’une réunion avec un médecin du travail à la fin du mois dernier, il avait promis d’arrêter de boire.

