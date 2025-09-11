Un militaire américain basé à Okinawa condamné à 5 ans de prison pour agression sexuelle sur une mineure

Actualités

Mercredi, la justice japonaise a confirmé la peine de cinq ans de prison infligée à Brennon Washington, un aviateur américain de 26 ans, pour enlèvement et agression sexuelle d’une mineure dans la préfecture d’Okinawa.

Le juge de la Haute cour de Fukuoka a rejeté l’appel de la défense et confirmé le jugement rendu par le tribunal du district de Naha.

Le 24 décembre 2023, l’homme avait emmené la fille en voiture depuis un parc jusqu’à son domicile où il avait eu avec elle une relation sexuelle non consentie, alors qu’il savait qu’elle avait moins de 16 ans.

Un proche de la victime avait rapporté ce fait à la police le même jour, faisant démarrer l’enquête qui a mené jusqu’à la mise en accusation.

Le juge a rejeté l’argument de la défense selon lequel le témoignage de la fille n’était pas crédible, affirmant qu’il était fiable d’après les images des caméras de sécurité. Il a estimé que le militaire avait l’intention de commettre un acte indécent.



Le tribunal du district de Fukuoka (branche de Naha)

