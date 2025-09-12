Seuls 21 % des cyclistes japonais portent un casque

Actualités

Une enquête menée en juin par l’Agence nationale de police et publiée jeudi a révélé que 21,2 % des cyclistes au Japon portent un casque, soit une augmentation de 4,2 points de pourcentage par rapport à l’année précédente.

Selon la réforme de la loi sur la circulation routière, entrée en vigueur en avril 2023, tous les cyclistes sont « obligés faire un effort » pour porter un casque. L’Agence nationale de police et les services de police préfectoraux tenteront de promouvoir davantage le port du casque lors de la campagne nationale de sécurité routière d’automne, qui se déroulera du 21 septembre à la fin du mois.

L’enquête a porté sur environ 53 400 cyclistes à proximité des gares ferroviaires équipées de parkings à vélos et dans des installations commerciales.

Par préfecture, Ehime a enregistré le taux d’utilisation le plus élevé, avec 70,3 %, suivie par Ôita, avec 53,7 %. Le taux le plus bas a été enregistré à Osaka, avec 7,2 %, bien qu’il ait également augmenté de 1,7 point.

