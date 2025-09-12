Un groupe de députés demande au gouvernement japonais de reconnaître la Palestine

Actualités

Un groupe transpartisan de députés japonais a exhorté le gouvernement à reconnaître la Palestine comme un État souverain, invoquant la détérioration de la situation humanitaire à Gaza.

Les membres de l’Association parlementaire transpartisane pour la reconsidération de la diplomatie des droits de l’homme, dont la secrétaire générale, Abe Tomoko, du Parti constitutionnel démocratique du Japon, se sont rendus jeudi au ministère des Affaires étrangères et ont remis au ministre Iwaya Takeshi leur demande écrite.

Au cours de la réunion, Iwaya a déclaré que, même si le Japon reconnaîtrait la Palestine « tôt ou tard », il devait « réfléchir sérieusement et de manière globale à la manière de favoriser une « solution à deux États », car Israël durcit sa position face aux initiatives de la communauté internationale visant à reconnaître un État palestinien.

L’Association a déclaré avoir recueilli les signatures de plus de 200 législateurs de tous bords politiques pour appuyer cette demande.



Le ministre des Affaires étrangères japonais Iwaya Takeshi (deuxième à partir de la gauche), et des membres de l’Association transpartisane de députés.

