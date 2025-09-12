Chiffre record des cas observations d’ours entre avril et juillet au Japon

Actualités

Les chiffres du ministère de l’Environnement montrent qu’il y a eu 12 067 cas d’observations d’ours à proximité d’habitations.au Japon entre les mois d’avril et juillet, soit le chiffre le plus élevé enregistré pendant cette période depuis les premières statistiques sur le sujet en 2009.

Le ministère estime que cette augmentation reflète une croissance de la population d’ours et une diminution des ressources alimentaires due aux températures élevées. Il appelle également chacun à la prudence car les observations d’ours devraient être nombreuses cet automne en raison d’une mauvaise récolte prévue de faînes, une source alimentaire essentielle pour ces animaux.

Pendant cette période de quatre mois, 48 cas d’attaques d’ours sur des humains ont été enregistrés. Ce chiffre est à peu près le même sur les cinq dernières années.

Le 1er septembre, la loi révisée sur la protection et la gestion de la faune sauvage, qui autorise l’utilisation d’armes à feu sur les ours, est entrée en vigueur. Les ours bruns et noirs sont désormais désignés comme « animaux dangereux », au même titre que les sangliers.

En collaboration avec la police locale, les chasseurs sont autorisés à capturer ou neutraliser les animaux qui sont fortement susceptibles de causer des blessures, tout en prenant des mesures de sécurité si des ours dangereux pénètrent dans la sphère de la vie quotidienne, y compris dans les transports publics et les parcs.

