Accidents en fauteuil roulant électrique : le Japon appelle les personnes âgées à la prudence

Actualités

Les autorités japonaises appellent les personnes âgées à la prudence quand ils utilisent des appareils d’aide à la mobilité, tels que les fauteuils roulants électriques et les vélos à assistance électrique, afin d’éviter les accidents liés aux chutes.

Selon l’Institut national de technologie et d’évaluation (NITE), 56 accidents impliquant des personnes âgées de 65 ans ou plus se sont produits lors de l’utilisation de fauteuils roulants électriques au cours de ces dix dernières années.

En septembre 2022, un nonagénaire en fauteuil roulant est décédé dans la préfecture de Nagano après avoir fait une chute de 3 mètres depuis un parking sans barrière en raison d’une erreur de manipulation de son appareil.

En novembre 2020 à Tokyo, un homme âgé a perdu l’équilibre sur une pente et est très lourdement tombé. Il semblerait que ses auxiliaires de vie lui avaient recommandé d’utiliser un fauteuil roulant car sa capacité à marcher était devenue insuffisante.

Il arrive aussi que les utilisateurs de fauteuils roulant électrique oublient d’activer la fonction de prévention des chutes et finissent blessés.

Selon le NITE, le nombre d’accidents impliquant de seniors sur des vélos à assistance électrique s’est élevé à 146 au cours de la même période, dont 122 ont provoqué des blessures graves. Pour éviter cela, l’institut recommande de vérifier avec sa famille les routes empruntées et d’éviter les passages à niveau où les roues peuvent se coincer, les routes larges qui prennent du temps à traverser et les pentes raides. Avant de sortir, il est également nécessaire de vérifier le niveau de la batterie et l’efficacité des freins.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]