Consommation d’alcool chez Japan Airlines : les salaires de cadres ont été réduits

La compagnie aérienne Japan Airlines (JAL) a fait savoir mercredi que la rémunération de sa présidente Tottori Mitsuko et 36 autres cadres allait être réduite à la suite d’une affaire de consommation d’alcool d’un pilote.

Ce dernier, âgé de 64 ans, avait bu trois bières à 9,5 % d’alcool le 28 août dernier, la veille de son vol depuis Honolulu (Hawaï) jusqu’à l’aéroport du Chûbu, au centre du Japon. Il avait de lui-même demandé un test avant de prendre les commandes de l’avion, mais les résultats l’ont contraint à renoncer, ce qui a provoqué jusqu’à 18 heures et 30 minutes de retards sur trois vols.

En conséquence, le ministère des Transports a adressé le 10 septembre un avertissement sévère à JAL pour insuffisance de la gestion interne et de la supervision en matière de consommation d’alcool. Le pilote a été licencié le lendemain.

Le salaire mensuel de la présidente Tottori sera diminué de 30 % pendant deux mois. Le directeur général Nakagawa Yukio, qui occupe également le poste de directeur de la sécurité, et Minami Masaki, responsable des opérations aériennes, verront leur salaire réduit de 20 % pendant un mois. Les 34 autres cadres verront leur salaire réduit de 10 % pendant un mois.



