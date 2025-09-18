« Avoir la proportion d’étrangers la plus basse possible » : le parti Nippon Ishin propose des mesures strictes

Actualités

Le Parti japonais pour l’Innovation (Nippon Ishin no Kai) a élaboré mercredi des propositions de mesures concernant les résidents étrangers, dont un plan pour fixer une limite supérieure à la proportion d’étrangers dans la population totale du pays. Aucun chiffre concret n’a néanmoins été donné.

« Il est nécessaire de conserver une proportion de résidents étrangers aussi basse que possible », a dit le le co-président du parti, Fujita Fumitake. « Le gouvernement n’a aucune stratégie à ce sujet. »

Le document, qui sera remis au ministre de la Justice vendredi, inclut également un contrôle plus sévère pour l’attribution de la nationalité japonaise et la création d’un système de révocation de la naturalisation, mais aussi un renforcement de la régulation sur l’achat de terres par des étrangers ou des capitaux étrangers, ou encore une accélération de la procédure d’explusion d’étrangers s’ils sont présents au Japon de manière illégale.



Fujita Fumitake

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]