Décès du physicien théoricien Satô Fumitaka, qui a contribué à élucider le mystère des trous noirs

Satô Fumitaka, le physicien théoricien japonais et professeur émérite de l’Université de Kyoto qui est connu pour ses contributions à l’élucidation du mystère des trous noirs, est décédé dimanche dernier des suites d’une pneumonie bactérienne dans un hôpital de Kyoto. Il était âgé de 87 ans.

Satô a commencé sa carrière de physicien inspiré par Yukawa Hideki, lauréat du prix Nobel de physique en 1949.

En 1972, alors qu’il était professeur associé à la faculté des sciences de l’université, Satô, en collaboration avec Tomimatsu Akira, alors étudiant diplômé et aujourd’hui professeur émérite à l’Université de Nagoya, a découvert la solution Tomimatsu-Satô sur la structure des trous noirs, basée sur la théorie générale de la relativité d’Albert Einstein.

Après être devenu professeur à l’Université de Kyoto en 1974, Satô a occupé les fonctions de directeur de l’Institut Yukawa de physique théorique et de la faculté des sciences. Il a également présidé la Société japonaise de physique et la Fondation commémorative Yukawa.

Satô est l’auteur de nombreux ouvrages qui ont permis au grand public de découvrir la beauté de l’espace et de la physique.

