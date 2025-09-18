Le Japon condamne l’offensive terrestre d’Israël à Gaza-city

Actualités

Le ministre japonais des Affaires étrangères, Iwaya Takeshi, a dit mercredi que le Japon condamnait l’offensive terrestre israélienne dans la ville de Gaza.

Dans un communiqué, Iwaya a affirmé que les opérations militaires « aggraveront encore davantage la crise humanitaire déjà grave dans cette zone » et « pourraient compromettre les fondements mêmes d’une solution à deux États ».

« Nous exhortons vivement Israël à prendre immédiatement des mesures concrètes pour mettre fin à la grave crise humanitaire [...] et à se conformer au droit international, y compris le droit international humanitaire », a-t-il ajouté.

Israël a expliqué que son objectif était de démanteler les infrastructures militaires du Hamas dans Gaza-city.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]