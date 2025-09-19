Bientôt un premier médicament contre les troubles de l’érection en vente libre au Japon

Actualités

Sur la demande du laboratoire pharmaceutique SSP, basé à Tokyo, un groupe d’experts du ministère de la Santé a approuvé jeudi la vente sans ordonnance du cialis, un médicament destiné à traiter les troubles de l’érection.

Le cialis deviendra le premier traitement contre la dysfonction érectile disponible en pharmacie au Japon, une fois que le ministre de la Santé aura donné son accord après avoir recueilli les commentaires du public. L’achat nécessitera les conseils d’un pharmacien.

Les troubles sexuels masculins ont des répercussions importantes sur la société japonaise, notamment en tant que facteur de baisse du taux de natalité.

Actuellement, un diagnostic et une ordonnance d’un médecin sont nécessaires pour obtenir des médicaments contre ce problème. SSP a acquis une licence pour le cialis auprès de Nippon Shinyaku, un fabricant de médicaments basé à Kyoto, et a déposé une demande d’autorisation auprès du ministère pour sa vente sans ordonnance.

