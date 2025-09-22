L’Iphone 17 est en vente au Japon

Actualités

L’IPhone 17 a été mis sur le marché japonais le 19 septembre avec un autre modèle ultrafin, l’iPhone Air.

Une trentaine de personnes ont fait la queue vendredi matin devant un Apple Store du quartier de Shibuya pour récupérer dès que possible leur nouveau téléphone réservé.

L’iPhone Air ne mesure que 5,6 millimètres d’épaisseur et dispose d’un cadre en titane qui rend son boîtier très résistant. Sa qualité est comparable à celle des modèles haut de gamme de la série. Le prix est à partir de 159 800 yens (920 euros).

Le modèle standard est équipé d’une caméra frontale améliorée qui utilise l’intelligence artificielle pour reconnaître les sujets photographiés et ajuster le cadrage, facilitant ainsi la prise de selfies. Son prix minimum est de 129 800 yens (750 euros).

Grâce à la puce A19 d’Apple, le plus performante de tous les Iphones, le nouveau bijou d’Apple offre des capacités de traitement photo et vidéo améliorées jusqu’à 40 % supérieure à l’ancienne série, ainsi qu’une meilleure efficacité énergétique.

