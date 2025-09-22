Le Japon ne compte pas reconnaître la Palestine pour le moment

Actualités



Iwaya Takeshi le 19 septembre

Le Japon ne reconnaîtra pas un État de Palestine pour le moment, a fait savoir le ministre des Affaires étrangères Iwaya Takeshi vendredi en conférence de presse.

« Nous reonnaîtrons la Palestine en temps voulu », a-t-il dit.

Plus tôt dans la journée, le ministre s’était entretenu par téléphone avec ses homologues américain, israëlien et palestien pour leur transmettre la position du pays. Il l’expliquera de nouveau lundi lors d’un sommet tenu à ce sujet par la France et l’Arabie saoudite à New York. Iwaya sera sur place jusqu’à samedi pour participer à l’assemblée générale des Nations Unies.

Cette décision aurait été prise à la suite du durcissement de la position d’Israël après que de nombreux pays ont exprimé leur soutien à la création d’un État palestinien, ainsi que de l’opposition des États-Unis à la reconnaissance.

