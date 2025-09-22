Violence en prison : le personnel désormais obligé de porter un numéro d’identification

Actualités

Le ministère de la Justice exige dorénavant que tous les agents pénitentiaires affichent un numéro d’identification à six chiffres sur leur uniforme, afin de prévenir les mauvais traitements infligés aux détenus.

Dans le cadre de cette mesure, des numéros sont attribués à l’ensemble du personnel des prisons et autres établissements pénitentiaires du pays. Les agents sont tenus d’afficher leur numéro au-dessus de l’insigne de grade, sur le côté droit de leur uniforme, pour que les prisonniers puissent les désigner.

Le ministre de la Justice, Suzuki Keisuke, a publié en mars une directive révisant les règles relatives à l’habillement, et de nouveaux uniformes portant les numéros d’identification ont été progressivement introduits depuis avril. Aujourd’hui, il est demandé que tous le personnel soit muni de ce numéro.

Auparavant, les agents pénitentiaires ne portaient pas de badge nominatif afin d’éviter d’éventuelles représailles de la part des détenus après leur libération. Mais il était par conséquent plus compliqué de repérer les employés impliqués dans des comportements inappropriés, ce qui entravait les enquêtes et les mesures de prévention.

Après que des agents de la prison de Nagoya on été reconnus coupables d’avoir agressé à plusieurs reprises des prisonniers en 2022, un comité tiers composé d’experts externes a proposé en juin 2023 d’introduire un système de numéros d’identification et de rectifier la culture organisationnelle fermée du système pénitentiaire japonais.



La prison de Nagoya

