Le fossile d’un nouveau type de baleine datant de 9 millions d’années découvert à Sapporo

Des fossiles découverts à Hokkaidô il y a plus de dix ans ont récemment été identifiés comme appartenant à une nouvelle espèce de baleine franche.

Les ossements ont été mis au jour pour la première fois en octobre 2008 par un habitant de Sapporo le long de la rivière Toyohira. Cela a conduit l’équipe du Centre d’activités du musée de Sapporo à mener des travaux pendant plusieurs années afin de révéler un squelette presque complet.

Selon un article publié au début du mois dans la revue scientifique britannique Palaeontologia Electronica, un examen minutieux a rapidement révélé que le fossile appartenait à un nouveau type de baleine .

L’équipe a baptisé cette baleine Megabalaena sapporoensis, ou « grande baleine franche de Sapporo ».

Les scientifiques ont également découvert que les os, notamment les vertèbres et les phalanges, dataient d’environ 9 millions d’années et que cette baleine mesurait environ 13 mètres de long, soit plus que ses ancêtres les plus récents, mais moins que ses ancêtres lointains.

