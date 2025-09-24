Une ville japonaise adopte une ordonnance limitant l’utilisation du smartphone à deux heures par jour

Actualités

L’assemblée municipale de Toyoake, dans la préfecture d’Aichi, a adopté lundi une ordonnance visant à prévenir l’utilisation excessive des smartphones pour tous les habitants, en la limitant à deux heures par jour à l’exclusion des heures d’étude, de travail ou des tâches ménagères.

Toyoake est la première municipalité japonaise à introduire une telle ordonnance. Celle-ci entrera en vigueur le 1er octobre. Aucune sanction n’est prévue pour les contrevenants.

« Nous ne rejetons pas les smartphones », a déclaré le maire Kôki Masafumi. Il a précisé que cette ordonnance ne constituait qu’une partie des mesures prises par la ville pour la santé des habitants et qu’elle avait pour objectif de les empêcher de subir les conséquences négatives d’une trop grande dépendance aux smartphones.

Il est ainsi conseillé aux élèves de l’école primaire et aux plus jeunes de ne pas utiliser leur téléphone après 21 h 00, et aux enfants plus âgés, après 22 h 00.



Le maire Kôki Masafumi

