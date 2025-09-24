La Japon, la Corée du Sud et les États-Unis se rejoignent pour dénucléariser la Corée du Nord

Actualités

Le ministre des Affaires étrangères japonais Iwaya Takeshi et ses homologues américain Marco Rubio et sud-coréen Cho Hyun ont déclaré lundi dans un communiqué commun que leurs pays chercheraient à dénucléariser la Corée du Nord.

Cette déclaration fait suite à leur réunion trilatérale tenue en marge de la session de l’Assemblée générale des Nations unies à New York.

Ils ont également souligné leur opposition à toute tentative de modifier unilatéralement le statu quo dans la région indo-pacifique, faisant ainsi référence aux volontés hégémoniques croissantes de la Chine.

Selon le communiqué, les trois ministres ont « réaffirmé leur engagement résolu en faveur de la dénucléarisation complète » de la Corée du Nord tout en « poursuivant leurs efforts pour maintenir la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne par le dialogue et la diplomatie ».

Ils ont par ailleurs exprimé leur « profonde inquiétude » face à la « coopération militaire croissante entre la Corée du Nord et la Russie », ainsi qu’aux « activités malveillantes menées par des cyberacteurs et des informaticiens nord-coréens ».



(gauche à droite) Iwaya Takeshi, Marco Rubio et Cho Hyun

