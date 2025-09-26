Le Japon participera à l’aide financière à la Palestine

Actualités

Le Premier ministre Ishiba Shigeru a déclaré mercredi que son pays participerait aux efforts visant à résoudre la crise financière en Palestine.

« La Palestine étant sur le point d’être invitée à devenir un membre de la communauté internationale (à l’avenir), il est nécessaire d’y mettre en place un système de gouvernance responsable », a déclaré le dirigeant japonais lors d’une conférence de presse à New York.

« Nous participerons à cette nouvelle initiative avec la France, la Norvège, l’Arabie saoudite et d’autres pays partageant les mêmes idées », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, évoquant le sujet de l’élection du Parti libéral-démocrate pour choisir son successeur, Ishiba a de nouveau exprimé son espoir de voir le ministre de l’Agriculture Koizumi Shinjirô ou le secrétaire général du Cabinet Hayashi Yoshimasa remporter la course.

« Personnellement, j’espère que ceux qui développent mes politiques et ceux avec qui j’ai travaillé dur au cours de l’année écoulée recevront beaucoup de soutien », a-t-il dit.

