Guinness des records : le plus profond forage scientifique au monde a été effectué par un navire japonais

Le Guinness des records a reconnu un navire japonais comme ayant effectué le forage océanique scientifique le plus profond au monde.

Le forage de 980 mètres mené par le navire « Chikyû » en septembre de l’année dernière a commencé à 6 897,5 mètres sous la mer, ce qui porte la longueur totale du tube de forage à 7 906 mètres.

Les recherches ont été conduites le long de la fosse du Japon, au large de la préfecture de Miyagi (nord-est), afin de comprendre le mécanisme du terrible tremblement de terre qui avait frappé la région le 11 mars 2011 et provoqué l’accident nucléaire de Fukushima.

Le Chikyû appartient à l’Agence japonaise pour la science et la technologie marine et terrestre (JAMSTEC) et il est exploité par Mantle Quest Japan.

« Nous sommes très heureux, car nous considérons cela comme la preuve que notre technologie a été saluée », a déclaré Yamato Hiroyuki, président de la JAMSTEC, lors d’une cérémonie de remise du certificat à Tokyo (photo ci-dessous).

