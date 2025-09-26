Dix ans de prison pour l’homme qui avait attaqué l’ancien Premier ministre Kishida Fumio

Actualités

Jeudi 25 septembre, la Haute cour d’Osaka a condamné à dix ans de prison l’homme qui avait visé Kishida Fumio, alors Premier ministre, avec un explosif lors d’un événement de campagne en avril 2023.

Les avocats de Kimura Ryûji ont immédiatement fait appel de cette décision auprès de la Cour suprême.

Le juge a rejeté les propos de la défense qui disaient que le Japonais de 26 ans n’avait eu aucune intention d’intenter à la vie de l’ancien dirigeant, et qu’il connaissait le risque létal de son engin car il l’avait fabriqué lui-même.

Kimura avait lancé un explosif qui était tombé à dix mètres de Kishida dans un port de pêche de la ville de Wakayama. La déflagration avait provoqué la panique générale, et un policier et une personne âgée avaient été légérement blessés.

