Près de 1 000 porteurs du VIH et de malades du sida au Japon

Actualités

Le ministère de la Santé a annoncé que le nombre total de personnes nouvellement infectées par le VIH et de nouveaux patients atteints du sida au Japon en 2024 a augmenté de 34 par rapport à l’année précédente pour atteindre 994, soit une hausse pour la deuxième année consécutive.

Le nombre de nouveaux porteurs du VIH est de 662 (- 7 par rapport à l’année précédente) tandis que celui des patients atteints du sida est de 332 (+ 41). Le virus s’est transmis majoritairement à travers un rapport sexuel (417 cas parmi les porteurs et 170 parmi les malades).

Par tranche d’âge, les personnes dans la trentaine ont été les plus touchées (210), suivies par celles dans la vingtaine (208).

Parmi les malades du sida, les personnes âgées de 50 ans ou plus représentaient le plus grand nombre de cas (106), suivies par celles âgées de 40 ans (85).

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]