Le drapeau de « One Piece » fédère les jeunes lors de nombreuses manifestations en Asie

Le drapeau pirate du célèbre manga One Piece a été utilisé comme symbole de résistance par les jeunes dans de nombreuses régions d’Asie lors de manifestations récentes comme en Indonésie, au Népal, au Timor oriental et aux Philippines

En Indonésie par exemple, au mois du juillet, des participants ont brandi ce drapeau pour s’opposer à l’appel du président Prabowo Subianto à hisser le drapeau national pour marquer le 80e anniversaire de l’indépendance du pays, le 17 août. Le gouvernement indonésien a réagi en menaçant de sanctions pénales toute action portant atteinte à l’honneur du drapeau national.

Le drapeau a été de nouveau hissé lors des manifestations massives qui ont débuté le 25 août, en protestation contre les allocations de logement élevées accordées aux législateurs.

L’utilisation du drapeau de One Piece a également été signalée lors des manifestations qui ont suivi au Népal et au Timor oriental. Elle a également été confirmée lors de la manifestation contre la corruption qui s’est déroulée le 21 septembre à Manille (Philippines). Un homme de 18 ans qui tenait ce drapeau dans les mains a déclaré avoir été inspiré par les manifestations en Indonésie et au Népal.

Selon le professeur Tokoro Ikuya, de l’Université des langues étrangères de Tokyo, « le phénomène qui s’est produit en Indonésie et au Népal s’est propagé à d’autres pays parmi les jeunes qui regardent quotidiennement les actualités du monde entier sur les réseaux sociaux ». Il souligne que le drapeau pirate « a fonctionné comme une icône capable de transmettre un message compréhensible au-delà des différences idéologiques ».

