Un Japonais remporte le grand prix du Concours international de jeunes chefs d’orchestre de Besançon

Actualités

Yoneda Satoshi a remporté samedi le grand prix du Concours international de jeunes chefs d’orchestre de Besançon, devenant ainsi le 11e Japonais à obtenir cette prestigieuse récompense.

Agé de 29 ans, Yoneda a été applaudi après avoir dirigé des musiques de ballet et d’autres morceaux. Les trois finalistes avaient été sélectionnés parmi 20 candidats sur 271 inscrits.

« Je tiens à exprimer ma gratitude, car beaucoup de personnes m’ont soutenu », a-t-il dit. « Je veux être un chef d’orchestre qui joue de la musique avec de merveilleux orchestres à travers le monde. »

Yoneda est sorti diplômé de l’Université des arts de Tokyo en 2020. Ses diverses activités incluent la direction d’un orchestre pour des concerts mettant en vedette le chanteur japonais Gackt.

