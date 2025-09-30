Le Japon reprend les sanctions économiques contre l’Iran

Actualités

Le Japon a annoncé lundi la reprise des sanctions économiques contre l’Iran après que les Nations unies en ont fait de même en raison de son programme nucléaire.

Sur la base d’une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, le gouvernement a décidé de geler les avoirs de 78 organisations et 43 personnes.

« La question se trouve désormais à un tournant », a déclaré le secrétaire général du cabinet, Hayashi Yoshimasa, lors d’une conférence de presse, soulignant l’importance d’une solution diplomatique. « Nous ne devons pas perdre les occasions de dialogue. »

L’Iran s’est fermement opposé aux sanctions de l’ONU, suggérant notamment qu’il suspendrait sa coopération avec l’Agence internationale de l’énergie atomique.

Hayashi a répété à plusieurs reprises que la position du Japon, qui appelle à une solution par le dialogue, restait inchangée. « Nous poursuivrons les efforts diplomatiques nécessaires tout en respectant la décision du Conseil de sécurité », a-t-il souligné.

