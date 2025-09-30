Plus de 3 000 produits au Japon voient leur prix augmenter à partir d’octobre

Actualités

Un total de 3 024 produits de 195 grands fabricants alimentaires voient leur prix augmenter à partir du 1er octobre, selon l’institut de recherche Teikoku Databank, soit 3,4 % de plus en glissement annuel. Il s’agit du dixième mois consécutif de hausse de ce chiffre, qui est dû à l’accroissement du coût de la main-d'œuvre et des matériaux.

Les boissons, dont les alcools, comptent pour la majeure partie des produits concernés (2 262, environ 70 % de l’ensemble). Le prix du riz continue d’augmenter, ainsi que les produits associés comme les packs de riz précuits et les pâtes de riz mochi.

